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“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة انقطاع الخدمة في مشعر عرفات

“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة انقطاع الخدمة في مشعر عرفات

“السعودية للكهرباء” توضح حقيقة انقطاع الخدمة في مشعر عرفات
١٢:١٥:٣٥ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت “السعودية للكهرباء” إن الخدمة متواصلة في مشعر عرفات ولا صحة لانقطاعها.

وأوضحت الشركة أن الخطة التشغيلية تسير بنجاح تام ووفق ما هو مخطط لها.

وسجّلت الشركة أحمالاً تاريخية في مشعر عرفات اليوم، حيث بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ظهر اليوم 376 ميجا وات دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة وجاهزية فرق العمليات لمراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة.

الخطة التشغيلية

وأكدت الشركة أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، تسير وفق ما هو مُخطط له بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة.

وأشارت إلى أنها تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وأكدت “السعودية للكهرباء” أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تضمنت:

1- الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة.

2- تعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

3- توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية.

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أخبار السعودية السعودية السعودية للكهرباء المملكة مشعر عرفات

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