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شاهد.. الحجاج يجمعون الحصى من مزدلفة استعدادًا لرمي جمرة العقبة

شاهد.. الحجاج يجمعون الحصى من مزدلفة استعدادًا لرمي جمرة العقبة

شاهد.. الحجاج يجمعون الحصى من مزدلفة استعدادًا لرمي جمرة العقبة
١١:٤٣:٢٥ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع غروب شمس اليوم الثلاثاء، بدأ حجاج بيت الله الحرام، النزول من صعيد عرفات إلى مشعر مزدلفة، فيما يعرف بالنفرة.

ويجمع قرابة مليوني حاج الحصى لاستخدامها في رمي الجمرات غدًا الأربعاء.

صلاتا المغرب والعشاء جمع تأخير

ويؤدي الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، ويبيتون ليلتهم هناك قبل التوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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وتعد “مزدلفة” ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج، حيث يقع مشعر مزدلفة بين مشعري منى وعرفات.

والمبيت بمزدلفة واجب على الحاج، من تركه فعليه دم، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يُصبح، ثم يدفع الحجيج إلى منى قبل طلوع الشمس.

 

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الكلمات الدلالية:
جمع الحصاة حجاج بيت الله الحرام رمي جمرة العقبة صعيد عرفات مشعر مزدلفة

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