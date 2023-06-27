شاهد.. ماذا يفعل رجال الأمن في منشأة الجمرات قبل وصول الحجاج؟

تواصل – فريق التحرير:

في الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء، يتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى منطقة الجرات في مشعر منى لرمي الجمرة العقبة.

ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة قبل القدوم إلى منى لرمي الجمرات.

ورصد مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”، رجال الأمن الذين يشرفون على تأمين الحجاج بينما يؤدون الصلاة.

في الوقت الذي يبقى فيه ضيوف الرحمن يوم النحر وأيام التشريق في مشعر منى، يذكرون الله ويلحون بالدعاء، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات، بعد أن يرموا جمرة العقبة.

جسر الجمرات

ويعد جسر الجمرات من أبرز المشروعات في مشعر مِنى وتبلغ طاقته الاستيعابية 300 ألف حاج في الساعة وبطول 950 مترًا وعرض 80 مترًا.

وصُمم على أن تكون أساساته قادرة على تحمل 12 طابقًا، وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك.

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5 طوابق

ويتكون من 5 طوابق تتوفر بها جميع الخدمات المساندة لراحة ضيوف الرحمن بما في ذلك نفق أرضي لنقل الحجاج بحيث يفصل حركة المركبات عن المشاة، ويبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترًا.

وزوُّدت منطقة الجمرات بالمظلات العلوية ومراوح التكييف المصاحب للرذاذ لتقليل درجة الحرارة، وعدد من السلالم المتحركة، وكاميرات للمتابعة لتعزيز آليات التحكم في تدفقات حركة الحجيج.

إلى جانب اللوحات والمنشآت الإرشادية والتوعوية والخدمات الإعلامية في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع المنشأة الحديثة للجمرات والأعمال المتعلقة بها.

كما جرى تجهيز كاميرات ثابتة على طول المسارات المؤدية للمشاعر وكاميرات أخرى متحركة يتحكم بها فريق خاص بغرفة مستقلة لمتابعة حركة المشاة لتوزيع حركتهم بتوازن وتعديل معدل التدفقات.

فيديو | "ننتظركم في منى لخدمتكم".. رجال الأمن يؤدون الصلاة في منشآة الجمرات في منى قبل أن يتوجه حجاج بيت الله الحرام نحوه صباح الغد لرمي الجمرات#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/yJRjQyseNn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

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