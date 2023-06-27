الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الأرصاد” يُطلق المرحلة الثانية من خطة الحج المعنية بالطرق إلى الجمرات والمسجد الحرام
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تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة

تحذير عاجل لـ “الأرصاد” من رياح مثيرة للأتربة على منطقة مكة المكرمة
١١:١٤:١٠ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

الحالة تشمل محافظات جدة ورابغ والقنفذة والليث

وأضاف أن الحالة تشمل محافظات، “جدة ورابغ والقنفذة والليث” والأجزاء الساحلية، تبدأ الساعة التاسعة صباحاً -بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

إطلاق المرحلة الثانية من خطة الحج المعنية بالطرق

كما أطلق المركز المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام.

محطات أوتوماتيكية منتشرة بالمشاعر المقدسة

وأوضح أن الإطلاق تم من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية.

غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى

وأكد أنه خصص غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى للمراقبة الآنية على مدار الساعة والاستفادة من أفضل التقنيات الأرصادية كالأقمار الصناعية والرادارات والنماذج العددية والقراءات الآنية للمراصد المأهولة والمحطات المتنقلة.

تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات

وبينت أن غرفة العمليات تهدف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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