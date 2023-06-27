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“شؤون الحرمين”: توزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن (صور)

“شؤون الحرمين”: توزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن (صور)

“شؤون الحرمين”: توزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن (صور)
١١:٣١:٤١ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع مليون عبوة ماء زمزم على ضيوف الرحمن.

وتم ذلك من خلال عدد من (البرادات) المهيأة والمجهزة لذلك، وقد وزعت الشاحنات في عدد من المواقع الحيوية التي تشهد كثافة في مشعر عرفات ومشعر مزدلفة.

توزيع الماء

وقد قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز عشرين شاحنة لتوزيع ماء زمزم المبارك في عدة مواقع من مشعري عرفات ومزدلفة.

يذكر أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد وجه بإيصال مليون عبوة ماء زمزم، لتوزيعها وليتسنى للحاج سهولة الحصول عليها.

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“الحج”: توفير أكثر من 7 مليون وجبة غذائية يوميًا لضيوف الرحمن

ضيوف الرحمن

في وقت سابق، كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عايض الغوينم، أن هناك تكامل تام بين جميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن هناك 21 فرضية للنقل والتفويج تم العمل عليها مسبقًا، مؤكدًا توفير أكثر من 7 ملايين وجبة غذائية يوميًا لضيوف الرحمن.

وبعد غروب شمس اليوم، ودّع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة زمزم شؤون الحرمين ماء زمزم

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