شاهد.. قطار المشاعر يواصل نقل حشود الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

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ينظم قطار المشاعر، رحلات متتالية لنقل الحجاج من صعيد عرفات الطاهر إلى مشعر مزدلفة، ثالث محطات الحج.

وانطلقت أمس الأول الأحد أولى رحلات القطار التشغيلية لموسم الحج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة.

قطار المشاعر يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى

وقال رئيس قسم العلاقات الحكومية والعامة بالخطوط الحديدية السعودية، خالد يوسف الفرحان، إن قطار المشاعر المقدسة يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في 9 محطات.

وأشار الفرحان إلى أن عدد القطارات 17، وينقل القطار الواحد 72 ألف راكب خلال ساعة واحدة.

وبين أن الطاقة الاستيعابية في الرحلة تبلغ 3 آلاف شخص، تبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة، ويقطع المسافة بين منى وعرفات في 20 دقيقة.

ونقل القطار في موسم الحج عام 2022 مليونًا و350 ألف راكب، بينما كان هذا الرقم في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.

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