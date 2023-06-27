الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. قطار المشاعر يواصل نقل حشود الحجاج من عرفات إلى مزدلفة
توضيح عاجل من “مساند” بشأن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا
4 معلومات عن يوم الخُلّيف..وسبب تسميته بهذا الاسم
أهم 10.. قرابة مليوني حاج في عرفة وأطول ممشى بالعالم بمزدلفة وضربات لمروجي السموم
“الحج”: توفير أكثر من 7 مليون وجبة غذائية يوميًا لضيوف الرحمن
القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

الرئيسية

 /

حج مبرور

 /

شاهد.. قطار المشاعر يواصل نقل حشود الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

شاهد.. قطار المشاعر يواصل نقل حشود الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

شاهد.. قطار المشاعر يواصل نقل حشود الحجاج من عرفات إلى مزدلفة
١١:٠٩:٠٧ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ينظم قطار المشاعر، رحلات متتالية لنقل الحجاج من صعيد عرفات الطاهر إلى مشعر مزدلفة، ثالث محطات الحج.

وانطلقت أمس الأول الأحد أولى رحلات القطار التشغيلية لموسم الحج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة.

قطار المشاعر يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى

وقال رئيس قسم العلاقات الحكومية والعامة بالخطوط الحديدية السعودية، خالد يوسف الفرحان، إن قطار المشاعر المقدسة يربط بين عرفات ومزدلفة ومنى في 9 محطات.

وأشار الفرحان إلى أن عدد القطارات 17، وينقل القطار الواحد 72 ألف راكب خلال ساعة واحدة.

وبين أن الطاقة الاستيعابية في الرحلة تبلغ 3 آلاف شخص، تبلغ سرعته 80 كيلومترا في الساعة، ويقطع المسافة بين منى وعرفات في 20 دقيقة.

ونقل القطار في موسم الحج عام 2022 مليونًا و350 ألف راكب، بينما كان هذا الرقم في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.

اقرأ أيضًا:

مشاهد جوية.. قطار المشاعر ينقل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية رحلات نقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة قطار المشاعر موسم الحج لعام 1444

مواد ذات صلة

المزيد
مليون و400 ألف حاج يؤدون رمي الجمرات.. ولا إصابات

مليون و400 ألف حاج يؤدون رمي الجمرات.. ولا إصابات

٠٤:٥٥ م، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٥
الدفاع المدني يجدد تحذيره من مخاطر صعود جبل الرحمة في يوم عرفة

الدفاع المدني يجدد تحذيره من مخاطر صعود جبل الرحمة في يوم عرفة

٠٤:١٦ م، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
وزارة الصحة تُكرِّم مصابي حادث رافعة الحرم

وزارة الصحة تُكرِّم مصابي حادث رافعة الحرم

٠١:٠١ ص، الخميس، ١٧ سبتمبر ٢٠١٥
20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر

20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر

٠٩:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *