تواصل – واس:

أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الثانية من خطة أعمال الحج والمعنية بالمراقبة لأجواء الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات في منى والمسجد الحرام.

محطات أوتوماتيكية منتشرة بالمشاعر المقدسة

وأوضح أن الإطلاق تم من خلال تخصيص محطات أوتوماتيكية منتشرة في المشاعر المقدسة لزيادة التغطية الجغرافية.

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وأضاف المركز، أن إطلاق المرحلة الثانية يهدف دقة المعلومة وسرعتها والتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية ذات العلاقة بتسيير حركة الحجاج في المشاعر المقدسة.

غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى

وأكد أنه خصص غرفة عمليات متكاملة بمشعر منى للمراقبة الآنية على مدار الساعة والاستفادة من أفضل التقنيات الأرصادية كالأقمار الصناعية والرادارات والنماذج العددية والقراءات الآنية للمراصد المأهولة والمحطات المتنقلة.

تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات

وبينت أن غرفة العمليات تهدف تحقيق أقصى درجات الدقة للمعلومات الصادرة من المركز للجهات المستفيدة للتمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تهدف إلى برمجة الخطط المعنية بحركة الحجاج والمواعيد المناسبة لرمي الجمرات والانتقال للمسجد الحرام.