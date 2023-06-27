توضيح عاجل من “مساند” بشأن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، أن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط.

وأوضح على “تويتر”، أنه يمكن للعميل الفرد الاستفادة من الباقات المتوفرة لدى الشركات، وللحصول على الخدمة يمكنك التواصل مع أحد الشركات الموفرة لهذه الخدمات.

الاستقدام متاح من 27 دولة

وبينت أن الاستقدام متاح من 27 دولة بالإضافة إلى ربط العملاء بـ أكثر من 1000 مكتب استقدام معتمد في المملكة.

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توضيح من مساند بشأن خدمة نقل الخدمات للعامل أو العاملة

في سياق متصل أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حاليًا اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة.

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية.

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام.

– الجنسيات بخيارات مختلفة.

– التكاليف بسقف محدد.

التأمين على العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

وأجابت منصة مساند بقولها: “نعتذر منك، التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة ، علما أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية هي خدمة تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية”.

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه يمكن الاستقدام بتكلفة أقل من خلال خدمة معروفة.

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