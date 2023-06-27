أهم 10.. قرابة مليوني حاج في عرفة وأطول ممشى بالعالم بمزدلفة وضربات لمروجي السموم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى.

أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج بلغ هذا العام مليون و845 ألفًا و45 شخصًا من أكثر من 150 دولة.

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، إن الشرع وضع ضمانات للحيلولة دون تمزيق المجتمع من معاول الهدم والتخريب

يعتبر مسجد نمرة، هو المسجد الوحيد في العالم الذي لا يفتح أبوابه إلا مرة واحدة في العام وبالتحديد في يوم عرفة.

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أنه لأول مرة بتاريخ الرئاسة يكون هناك أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة لهذا العام 1444هـ.

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”، ثالث محطة في رحلة الحج.

رصدت عدسة سرية، حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج على صعيد عرفة؛ حيث تجمع قرابة مليوني حاج لأداء نسك الحج الأكبر.

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج على صعيد عرفة.

باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في صهاريج أرضية لمخلّفات بترولية بالدمام.

لا تزال حملات قوات الأمن وعناصر الشرطة، مستمرة لملاحقة تجار السموم في كل مكان يعبثون به في المملكة، حيث وجهت لهم ضربات سريعة في عدة مناطق خلال الساعة الماضية.

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