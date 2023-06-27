“الحج”: توفير أكثر من 7 مليون وجبة غذائية يوميًا لضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، عايض الغوينم، أن هناك تكامل تام بين جميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف أن هناك 21 فرضية للنقل والتفويج تم العمل عليها مسبقًا، مؤكدًا توفير أكثر من 7 ملايين وجبة غذائية يوميًا لضيوف الرحمن.

وبعد غروب شمس اليوم، ودّع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

“هدية” تقدم أكثر من 5 ملايين وجبة إطعام وسقيا لحجاج

فيما تقدم جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، خلال موسم حج هذا العام 1444، أكثر من مليوني وجبة إطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين عبوة سقيا لحجاج بيت الله الحرام.

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وتتنوع الوجبات، بين وجبة حاج، ووجبات الاستقبال والسقيا في مراكز توجيه الحجاج، والمنافذ الحدودية، ومحطات قطار المشاعر ابتداءً من غرة ذي القعدة وحتى وداع الحجاج من نقاط المغادرة.

استمرار توزيع الوجبات بالمشاعر المقدسة

وتقدم الجمعية، الوجبات بالمشاعر المقدسة، من خلال نقاط الاتصالات الواسعة لضيوف الرحمن من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية.

كما تقدم الوجبات في مشعري عرفات ومزدلفة، ووجبات الإفطار، والغداء، والعشاء، والمشروبات الساخنة والباردة من العصائر بأنواعها المختلفة، والوجبة الجافة للحاج.

يتم توزيعها عبر البرادات المتمركزة في مواقع متعددة من المشاعر المقدسة.

كما تقوم “هدية”، بتوزيع أكثر من مليوني وجبة إطعام، وأكثر من ثلاثة ملايين عبوة سقيا الماء على ضيوف الرحمن.

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