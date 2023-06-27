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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية
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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية

خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهنئة بعيد الأضحى من قادة الدول الإسلامية
١٠:١٢:٥٥ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – رعاهما الله -، برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

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