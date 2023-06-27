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4 معلومات عن يوم الخُلّيف..وسبب تسميته بهذا الاسم

4 معلومات عن يوم الخُلّيف..وسبب تسميته بهذا الاسم

4 معلومات عن يوم الخُلّيف..وسبب تسميته بهذا الاسم
١٠:٣٩:٥٩ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن معلومات عن يوم الخُلّيف والذي يعد من عادات أهل مكة.

وقالت الوزارة إن هذا اليوم هو يوم التاسع من ذي الحجة؛ وسمي بالخليف لأن جميع زوار المسجد الحرام في هذا اليوم هم ممن لم يتيسر لهم الحج أو المشاركة في خدمة الحجاج.

4 معلومات عن هذا اليوم

وأضافت أن أهم ما يميز هذا اليوم ما يلي:

1- تتجمع النساء منذ الصباح .

2- يقدمن الإفطار لزوار الحرم الصائمين.

3- يتوجهن إلى الحرم المكي ويبدأن الطواف.

4- يؤدين صلاة المغرب ولا يخرجن إلا بعد صلاة العشاء.

مسجد المشعر الحرام 

في سياق متصل، يستقبل “مسجد المشعر الحرام” بمشعر مزدلفة، الحجاج، وسط خدمات متكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

وتنتشر دورات المياه بكثافة، كما تستعد مرشات المياه للعمل بالتزامن مع قدوم الحجاج.

كما يستعد الكثير من المتطوعين والجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية لاستقبال الحجاج.

وينتظر وصول أولى رحلات قطار المشاعر من مشعر عرفة إلى مزدلفة في الساعة السابعة و8 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر “مزدلفة” ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات.

ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج الحج والعمرة السعودية المملكة

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