ماذا تعرف عن مزدلفة؟.. قصة أطول ممشى في العالم والمسجد المذكور بالقرآن

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ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام “مزدلفة”، ثالث محطة في رحلة الحج.

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورًا بمزدلفة بطول 25 كيلو مترًا، أطول ممر مشاة في العالم ، ويشهد سنويًا في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم.

وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفًا للأجواء، وتخفيفًا للحرارة.

مشعر مزدلفة

وتقع مزدلفة بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

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والمبيت بمزدلفة واجب، من تركه فعليه كفارة، والمستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت إلى أن يُصبح، ثم يقف حتى يسفر، ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساء، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس.

ويعد مشعر مزدلفة بكاملها موقفًا عدا وادي محسر، وهو موضع بين مزدلفة ومنى يسرع فيه الحجاج في مرورهم.

وتحوي ساحات المبيت في مزدلفة كل ما هو مطلوب من الخدمات والمرافق الطبية والصحية والمياه النقية والطرق والإنارة ودورات المياه والاتصالات والتغذية والمراكز الإرشادية والأمنية.

مسجد المشعر الحرام

يحتفظ مسجد المشعر الحرام بمكانته الدينية في التاريخ الإسلامي؛ والذي يحتضنه مشعر مزدلفة؛ ويستقبل ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر.

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وهو الذي قال فيه المولى عز وجل: “فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام”.

ويقع المسجد في منتصف المسافة الواقعة بين مسجد نمرة بعرفات ومسجد الخيف في منى، وهو المسجد الذي نزل النبي عند قبلته في حجة الوداع، وكان على جبل يقال له “قزح”.

ويفيض إليه الحجيج بعد غروب يوم عرفة؛ حيث كان في بداية القرن الثالث الهجري مربع الشكل صغير المساحة بسيط البناء، ولم يكن مسقوفًا.

وقد تمت في عهد الدولة السعودية توسعته وأصبح طوله من الشرق إلى الغرب 90 مترًا وعرضه 56 مترًا، وبات يستوعب أكثر من 12 ألف مصلٍ، وله منارتان بارتفاع 32 مترًا، ومداخل في الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية.