الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“ميتا” تطلق تحديثات حصرية لفيسبوك وإنستجرام.. ما فائدة “وضع الهدوء”؟
ماذا تعرف عن مزدلفة؟.. قصة أطول ممشى في العالم والمسجد المذكور بالقرآن
مكافحة المخدرات توجه ضربات قاصمة لمروجي السموم في هذه المناطق
لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة
شاهد.. آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج في مشعر مزدلفة
محظورات يجب على الحجاج الابتعاد عنها أثناء تأدية الفريضة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

“ميتا” تطلق تحديثات حصرية لفيسبوك وإنستجرام.. ما فائدة “وضع الهدوء”؟

“ميتا” تطلق تحديثات حصرية لفيسبوك وإنستجرام.. ما فائدة “وضع الهدوء”؟

“ميتا” تطلق تحديثات حصرية لفيسبوك وإنستجرام.. ما فائدة “وضع الهدوء”؟
١٠:١٢:٤٦ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستجرام، تحديثات جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة وقتهم أثناء استخدام التطبيقين.

وقالت “ميتا” إن “تصميم هذه التحديثات تم لمساعدة المراهقين على الشعور بالقدرة على التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت، ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين”.

مميزات جديدة

وقبل أيام، أطلق “إنستجرام” عددًا من المميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق “وضع الهدوء”، وهي ميزة تشجع المستخدمين على وضع “حدود” مع أصدقائهم ومتابعيهم.

خصائص الميزة الجديدة 

ومن خصائص تلك الميزة الجديد هو كتم الإشعارات، وإرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

كما يتم، إضافة حالة “في الوضع الصامت” أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستجرام، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.

يمكن لمستخدمي إنستجرام تشغيل وإيقاف “وضع الهدوء” عبر إعدادات التطبيق، واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيًا.

مطالبة فورية 

سيتلقى المستخدمون أيضًا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل “وضع الهدوء” بعد أن يقضوا “عدة دقائق” في تصفح إنستجرام خلال الليل.

يذكر أن “وضع الهدوء” متاح بالفعل للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

اقرأ أيضًا:

ميتا” تحجب نشر الأخبار على “فيسبوك” و”إنستجرام” في هذا البلد

الكلمات الدلالية:
أنستغرام تحديثات تحديثات جديدة تقنيات تقنية فيسبوك

مواد ذات صلة

المزيد
«تويتر» تُطلق تحديثات جديدة لمنع الإساءة والتحرش على الشبكة

«تويتر» تُطلق تحديثات جديدة لمنع الإساءة والتحرش على الشبكة

٠٣:٢٣ م، الثلاثاء، ٣١ يناير ٢٠١٧
سامسونج تُطلق تحديثًا أمنيًا جديدًا لهاتفي Galaxy S6 وS6 edge+

سامسونج تُطلق تحديثًا أمنيًا جديدًا لهاتفي Galaxy S6 وS6 edge+

١٠:٤١ ص، الأربعاء، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٥
قبل الإعلان عنه بأيام.. تسريب صور جديدة لـ«جالاكسي نوت7»

قبل الإعلان عنه بأيام.. تسريب صور جديدة لـ«جالاكسي نوت7»

١٢:٥٢ ص، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠١٦
3 إجراءات تُحَسِّن أداء الـ«لابتوب» القديم

3 إجراءات تُحَسِّن أداء الـ«لابتوب» القديم

١١:١٠ م، الثلاثاء، ٠٧ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *