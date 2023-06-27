“ميتا” تطلق تحديثات حصرية لفيسبوك وإنستجرام.. ما فائدة “وضع الهدوء”؟

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أطلقت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستجرام، تحديثات جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة وقتهم أثناء استخدام التطبيقين.

وقالت “ميتا” إن “تصميم هذه التحديثات تم لمساعدة المراهقين على الشعور بالقدرة على التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت، ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين”.

مميزات جديدة

وقبل أيام، أطلق “إنستجرام” عددًا من المميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق “وضع الهدوء”، وهي ميزة تشجع المستخدمين على وضع “حدود” مع أصدقائهم ومتابعيهم.

خصائص الميزة الجديدة

ومن خصائص تلك الميزة الجديد هو كتم الإشعارات، وإرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

كما يتم، إضافة حالة “في الوضع الصامت” أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستجرام، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.

يمكن لمستخدمي إنستجرام تشغيل وإيقاف “وضع الهدوء” عبر إعدادات التطبيق، واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيًا.

مطالبة فورية

سيتلقى المستخدمون أيضًا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل “وضع الهدوء” بعد أن يقضوا “عدة دقائق” في تصفح إنستجرام خلال الليل.

يذكر أن “وضع الهدوء” متاح بالفعل للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

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