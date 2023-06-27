لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أنه لأول مرة بتاريخ الرئاسة يكون هناك أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة لهذا العام 1444هـ.

ترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية

وأكد السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن ذلك تم بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية وهي:

“الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية.

كم تم ترجمة خطبة عرفة إلى اللغات؛ الروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية”.

اقرأ أيضًا:

أخبار الحج.. خطبة عرفة ومليون و845 ألف حاج وولي العهد في منى

البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين”

وأضاف أنه تم البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين” بسلاسة ونجاح ولله الحمد والمنة.

وبين أن المشروع يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

ولفت إلى استمرار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا:

خطبة عرفة بالإشارة والمصاحف بلغة برايل.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة

إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين، وتقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.