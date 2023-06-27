الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة
شاهد.. آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج في مشعر مزدلفة
محظورات يجب على الحجاج الابتعاد عنها أثناء تأدية الفريضة
توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة
بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
حقيقية أم مفتعلة؟.. عدسة “سرية” ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج (فيديو)

الرئيسية

 /

حج مبرور

 /

لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة

لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة

لأول مرة.. أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة
٠٩:٤٣:٤٥ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبد الرحمن السديس، أنه لأول مرة بتاريخ الرئاسة يكون هناك أكثر من نصف مليار مستفيد ومستمع من ترجمة خطبة عرفة لهذا العام 1444هـ.

ترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية

وأكد السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

وأوضح أن ذلك تم بدعم كبير من القيادة الرشيدة، حيث قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية وهي:

“الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية.

كم تم ترجمة خطبة عرفة إلى اللغات؛ الروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية”.

اقرأ أيضًا:

أخبار الحج.. خطبة عرفة ومليون و845 ألف حاج وولي العهد في منى

البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين”

وأضاف أنه تم البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين” بسلاسة ونجاح ولله الحمد والمنة.

وبين أن المشروع يعكس جهود المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

ولفت إلى استمرار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين.

اقرأ أيضًا:

خطبة عرفة بالإشارة والمصاحف بلغة برايل.. خدمات لذوي الإعاقة بالمشاعر المقدسة

إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين، وتقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحج والعمرة السديس ترجمة خطبة عرفة خطبة عرفة خطبة عرفة بـ 20 لغة عالمية شؤون الحرمين موسم الحج يوم عرفة

مواد ذات صلة

المزيد
8 معلومات عن منشأة الجمرات قبل نفرة الحجاج (فيديو)

8 معلومات عن منشأة الجمرات قبل نفرة الحجاج (فيديو)

١١:٠٤ ص، الأربعاء، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
تحدوا “الوهن والضعف” لتلبية النداء.. شيوخ يتضرَّعون إلى الله وسط لهيب الشمس (صور وفيديو)

تحدوا “الوهن والضعف” لتلبية النداء.. شيوخ يتضرَّعون إلى الله وسط لهيب الشمس (صور وفيديو)

٠٤:٢١ م، الثلاثاء، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
بالفيديو.. تعرف على سعر “الأضحية” بالرياض قبل 26 عامًا

بالفيديو.. تعرف على سعر “الأضحية” بالرياض قبل 26 عامًا

٠٨:٥٤ ص، الثلاثاء، ٠٥ يوليو ٢٠٢٢
الدفاع المدني : تداخل مفاجيء في كثافة الحجاج المتجهين إلى الجمرات وراء حادثة التدافع

الدفاع المدني : تداخل مفاجيء في كثافة الحجاج المتجهين إلى الجمرات وراء حادثة التدافع

١١:٠٧ ص، الخميس، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *