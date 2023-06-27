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عاجل.. مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

عاجل.. مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة

عاجل.. مواعيد صلاة عيد الأضحى في مناطق ومدن المملكة
١٢:١١:٠٢ ص، الأربعاء، ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صلاة العيد ركعتان، تؤديان بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وحدده العلماء بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس.

ويكبر في الركعة الأولى سبعًا من غير تكبيرة الإحرام، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق. وفي الركعة الثانية يكبر خمسًا ويقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم.

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف”.

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وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العديد من مناطق ومدن المملكة على النحو التالي:

-الرياض: 05:21 صباحًا.

-مكة المكرمة: 05:56 صباحًا.

-المدينة المنورة: 05:50 صباحًا.

-تبوك: 05:53 صباحًا

-حائل: 35: 05 صباحًا:

-جازان: 05:54 صباحًا.

-عرعر: 29: 05 صباحًا:

-بريدة: 05:28 صباحًا.

-نجران: 05:46 صباحًا.

-الدمام: 04: 05 صباحًا

-أبها: 51: 05 صباحًا.

-الباحة: 52: 05 صباحًا.

-سكاكا: 05:35 صباحًا.

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