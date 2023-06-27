مكافحة المخدرات توجه ضربات قاصمة لمروجي السموم في هذه المناطق

تواصل – واس:

لا تزال حملات قوات الأمن وعناصر الشرطة، مستمرة لملاحقة تجار السموم في كل مكان يعبثون به في المملكة، حيث وجهت لهم ضربات سريعة في عدة مناطق خلال الساعة الماضية.

ضبط مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش

ففي منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي منطقة الجوف، قبضت شرطة على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط أسلحة نارية وذخيرة وهواتف متنقلة

وضبطت بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، لترويجهما نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

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إحباط تهريب كميات من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.