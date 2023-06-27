محظورات يجب على الحجاج الابتعاد عنها أثناء تأدية الفريضة

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هناك عدد من المحظورات التي لا يجب على الحجاج القيام بها أثناء الحج.

وأظهر إنفوجراف هذه المحظورات التي تشمل الرجال والنساء على حد سواءً وتتضمن ما يلي:

محظورات أثناء الحج

1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره.

2- تقليم الأظافر لليدين والقدمين.

3- قتل الصيد البري مثل الظباء والأرانب.

4- استعمال الطيب (العطر) بعد الإحرام في الثوب أو البدن.

5- النظر والمباشرة بشهوة.

6- عقد النكاح.

7- الجماع

محظورات على النساء تحديدًا

1- لبس المخيط.

2- النقاب.

3- لبس القفازين.

4- تغطية الرأس بملاصق كالعمامة وغيرها.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة مساعدة الآخرين أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة.

وحثت على تقديم كبار السن ومساعدتهم في ركوب السيارات ووسائل النقل.

وكذلك إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة ومساعدتهم في ركوب وسائل النقل.

3 تعليمات

كما شددت الهيئة على ما يلي:

1- الانتظام بالمسارات المخصصة.

2- عدم التدافع والتزاحم.

3- الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والمنظمين.

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السكوتر الكهربائي

في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للنقل إن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج 1444هـ مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية وللحجاج عبر السكوترات المرخصة.