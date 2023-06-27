شاهد.. آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج في مشعر مزدلفة

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مع غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، يستعد حجاج بيت الله الحرام للنزول من مشعر عرفات الطاهر، إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبال الحجاج.

ورصد مراسل فضائية “العربية”، آخر الاستعدادت في مشعر عرفة لاستقبال قرابة مليوني حاج سيتوافدون عليه ليبيتوا فيه ليلتهم قبل المغادرة إلى مشعر منى، لرمي الجمرة الكبرى.

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ويستقبل “مسجد المشعر الحرام” بمشعر مزدلفة، الحجاج مساء اليوم، وسط خدمات متكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج.

وتنتشر دورات المياه بكثافة، كما تستعد مرشات المياه للعمل بالتزامن مع قدوم الحجاج.

كما يستعد الكثير من المتطوعين والجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية لاستقبال الحجاج.

وينتظر وصول أولى رحلات قطار المشاعر من مشعر عرفة إلى مزدلفة في الساعة السابعة و8 دقائق مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر “مزدلفة” ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات.

ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

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