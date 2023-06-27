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بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
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بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج

بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج

بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
٠٦:٥٠:٢٠ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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=تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، أنها رفعت درجة الاستعداد في مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن بعد نزولهم من جبل عرفات.

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اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث

وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ.

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

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فرق الدفاع المدني تنتشر في عرفات

وفي عرفات، انتشرت فرق الدفاع المدني بمتابعة ميدانية للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن.

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية في الخيام.

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وتفقدت المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفات، وتسخير أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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توفير الأمن والسلامة للحشود المليونية

وأكدت المديرية جاهزية الفرق الميدانية لتوفير الأمن والسلامة للحشود المليونية في عرفة، ودرء المخاطر قبل حدوثها، وتحديد الطرق المثالية للتعامل معها.

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