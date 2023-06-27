حقيقية أم مفتعلة؟.. عدسة “سرية” ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

رصدت عدسة سرية، حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج على صعيد عرفة؛ حيث تجمع قرابة مليوني حاج لأداء نسك الحج الأكبر.

واختبرت العدسة السرية حقيقة المواقف الإنسانية لرجال الأمن مع الحجاج، نظرًا لأنه في كل موسم حج يتم تداول مقاطع فيديو ترصد مواقفهم الإنسانية في التعامل مع الحجاج.

وقال مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية”، إنها أرادت التأكد مما إذا كانت هذه المواقف حقيقية أم مفتعلة؟

وتضمن الفيديو أكثر من موقف إنساني لعناصر الأمن مع الحجاج، يظهر تقديمهم المساعدات لأكثر من حاج في مواقف مختلفة.

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وثق مقطع فيديو نشرته فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مشهدًا إنسانيًا لأحد رجال الأمن على جبل عرفة.

وشوهد رجل الأمن وهو يقوم بإعطاء الحجاج على صعيد جبل عرفة رشفات من الماء، ويوزع عليهم زجاجات الماء أيضًا.

كما يقوم بسكب الماء على رؤوسهم للتخفيف من وطأة الشعور بالحر.

فيديو | "خدمة ضيوف الرحمن.. شرف نعتز به" أحد رجال الأمن يخفف على الحجاج حرارة الطقس في عرفات #الإخبارية #يوم_عرفة#بسلام_آمنين pic.twitter.com/0ULdIL0fe9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

وأثار الفيديو تفاعلاً بين المتابعين الذين عبروا عن امتنانهم لتصرف رجل الأمن الإنساني، وانهالوا حميعًا بالدعوات له بأن يجزيه الله خير الجزاء على صنيعه.

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