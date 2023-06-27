الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة
بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
حقيقية أم مفتعلة؟.. عدسة “سرية” ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج (فيديو)
“بطاقة الحاج”.. مشروع رقمي يواكب التقنية في خدمة المملكة لضيوف الرحمن
الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

الرئيسية

 /

حج مبرور

 /

توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة

توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة

توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة
٠٦:٥٧:٣٠ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة مساعدة الآخرين أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة.

وحثت على تقديم كبار السن ومساعدتهم في ركوب السيارات ووسائل النقل.

وكذلك إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة ومساعدتهم في ركوب وسائل النقل.

3 تعليمات

كما شددت الهيئة على ما يلي:

1- الانتظام بالمسارات المخصصة.

2- عدم التدافع والتزاحم.

3- الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والمنظمين.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “هيئة النقل” بشأن استخدام “السكوتر الكهربائي” خلال الحج

السكوتر الكهربائي

في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للنقل إن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج 1444هـ مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية وللحجاج عبر السكوترات المرخصة.

وأضافت الهيئة في “إنفوجراف” توضيحي، أنه يقتصر استخدام السكوتر الكهربائي في موسم حج 1444 هـ على ما يلي:

1- تنقلات منسوبي الجهات الحكومية المصرح لها من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام.

2- تنقلات الحجاج عبر السكوترات المرخصة من الهيئة العامة للنقل والأمن العام.

وأشارت إلى وجود 1000 سكوتر مخصص لخدمة ضيوف الرحمن وذلك بهدف تسهيل تنقلهم من منشاة الجمرات باتجاه الحرم في مسار محطة كدانة وحتى باب علي ابتداءً من الساعة 8:00 مساء يوم العيد.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة النقل هيئة النقل

مواد ذات صلة

المزيد
اكتمال عمليات التفويج داخل مكة والمشاعر المقدسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

اكتمال عمليات التفويج داخل مكة والمشاعر المقدسة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

٠٧:١٩ م، الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠٢٢
بالفيديو.. “الصحة” تنقذ حاجًا يمنيًا تعرض لأزمة قلبية حادة في المسجد الحرام

بالفيديو.. “الصحة” تنقذ حاجًا يمنيًا تعرض لأزمة قلبية حادة في المسجد الحرام

١٢:٢٣ ص، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢
نقل مصابي حادث الرافعة إلى مستشفيات عرفات غداً

نقل مصابي حادث الرافعة إلى مستشفيات عرفات غداً

١١:٣٥ م، الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥
المفتي يلتقي الدعاة المشاركين بـ «التوعية في الحج»

المفتي يلتقي الدعاة المشاركين بـ «التوعية في الحج»

٠١:٤٥ م، السبت، ١٩ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *