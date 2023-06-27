توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة

تواصل – فريق التحرير:

شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة مساعدة الآخرين أثناء النفرة من عرفة إلى مزدلفة.

وحثت على تقديم كبار السن ومساعدتهم في ركوب السيارات ووسائل النقل.

وكذلك إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة ومساعدتهم في ركوب وسائل النقل.

3 تعليمات

كما شددت الهيئة على ما يلي:

1- الانتظام بالمسارات المخصصة.

2- عدم التدافع والتزاحم.

3- الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والمنظمين.

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توضيح مهم من “هيئة النقل” بشأن استخدام “السكوتر الكهربائي” خلال الحج

السكوتر الكهربائي

في وقت سابق، قالت الهيئة العامة للنقل إن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج 1444هـ مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية وللحجاج عبر السكوترات المرخصة.

وأضافت الهيئة في “إنفوجراف” توضيحي، أنه يقتصر استخدام السكوتر الكهربائي في موسم حج 1444 هـ على ما يلي:

1- تنقلات منسوبي الجهات الحكومية المصرح لها من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام.

2- تنقلات الحجاج عبر السكوترات المرخصة من الهيئة العامة للنقل والأمن العام.

وأشارت إلى وجود 1000 سكوتر مخصص لخدمة ضيوف الرحمن وذلك بهدف تسهيل تنقلهم من منشاة الجمرات باتجاه الحرم في مسار محطة كدانة وحتى باب علي ابتداءً من الساعة 8:00 مساء يوم العيد.