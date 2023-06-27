“بطاقة الحاج”.. مشروع رقمي يواكب التقنية في خدمة المملكة لضيوف الرحمن

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنها توسعت في تطويع التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، والتسهيل عليهم لأدائهم مناسكهم بكل راحة وسكينة ووقار.

وأوضحت أن تم إطلاق مشروع “بطاقة الحاج”، ضمن حزمة الحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها في موسم حج هذا العام 1444هــ.

البطاقة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة

وأضافت أن البطاقة تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة، وذلك عبر إسهامها في تيسير إرشاد التائهين، والمساعدة في التواصل مع قائد المجموعة.

كما يمثل المشروع نقلة نوعية لضمان سلاسة وانسيابية رحلة الحجاج، وإثراء تجربتهم الدينية؛ حيث تتكون البطاقة من نسختين:

– الأولى: رقمية، تظهر للحاج في تطبيق “نسك”، وتحتوي على بياناته التفصيلية، مثل: مقر إقامته، وسِجله الصحي، وجدول تفويجه.

– الثانية: مطبوعة، يحملها الحاج، وتحتوي على بياناته ورقم هويته، وجنسيته، وعنوان شركة الحج التي يتبعها برمز استجابة QR.

كما يمكن للعاملين في الحج الوصول لبيانات الحاج كاملة من خلال تطبيق خاص بهم؛ وذلك لمساعدة الحاج وإرشاده في حال الحاجة لذلك.

خدمات رقمية عدة من خلال هذه البطاقة

وأتاحت الوزارة من خلال هذه البطاقة خدمات رقمية عدة، أبرزها:

1 – تقديم شكوى.

2 – تقييم الخدمات.

3 – بياناته الصحية.

4 – عرض بطاقة الحاج.

5 – عرض بيانات باقته.

6 – إتاحة خريطة الحاج وأهم المواقع.

وبدأت الوزارة قبل نحو أربعة أعوام في تطبيق مشروع بطاقات الحجاج الذكية، وفي كل عام يتم تطوير التجربة وتجويدها، وذلك في إطار التحول الرقمي؛ بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.