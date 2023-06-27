الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة
بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
حقيقية أم مفتعلة؟.. عدسة “سرية” ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج (فيديو)
“بطاقة الحاج”.. مشروع رقمي يواكب التقنية في خدمة المملكة لضيوف الرحمن
الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

الرئيسية

 /

حج مبرور

 /

الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج

الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج

الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
٠٦:٢٤:٤٤ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج على صعيد عرفة.

وقالت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لحجاج بيت الله، عند توجهكم إلى مزدلفة، احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء”.

اقرأ أيضًا:

الصحة: 147 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج

طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وحذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن استخدام المظلة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد، واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

الأعراض الصامتة لضربة الشمس

وأحد الأعراض الصامتة لضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد وليس التعرق، وإذا ظهرت علامات الإجهاد الحراري على شخص ما، فإنه يحتاج إلى تبريده وإعطائه سوائل.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: الوضع الصحي للحجاج مطمئن و40 إصابة بالإجهاد الحراري

ما أعراض ضربة الشمس الأخرى؟

عند الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد تواجه “الإجهاد الحراري”، والذي يحدث نتيجة استجابة الجسم الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط.

وقد يؤدي هذا إلى المعاناة من الصداع والدوار والارتباك والشعور بالغثيان والتقلصات.

وفيما يلي الأعراض الخمسة الشديدة على الإصابة بضربة شمس:

-الشعور بالارتباك.

-عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

-الإصابة بنوبة.

-ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

-التنفس السريع أو غير المنتظم.

الكلمات الدلالية:
الإجهاد الحراري الحجاج ضربات شمس عرفة وزارة الصحة السعودية

مواد ذات صلة

المزيد
قبل ساعات من رفع التصاريح.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف

قبل ساعات من رفع التصاريح.. ازدحام المعتمرين في صحن الطواف

١١:٣٠ ص، الخميس، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
بالفيديو.. تكييف 20 صالة انتظار للحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

بالفيديو.. تكييف 20 صالة انتظار للحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

١٢:٠٤ م، الأحد، ١٩ يونيو ٢٠٢٢
الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تدعو إلى «هبّة» نصرة للأقصى

الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تدعو إلى «هبّة» نصرة للأقصى

٠٤:٤٧ م، الأحد، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٥
43 درجة مئوية.. تعرف على طقس المشاعر المقدسة

43 درجة مئوية.. تعرف على طقس المشاعر المقدسة

٠١:١٨ م، الأثنين، ٠٤ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *