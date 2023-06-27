الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج

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أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج على صعيد عرفة.

وقالت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لحجاج بيت الله، عند توجهكم إلى مزدلفة، احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء”.

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طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وحذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن استخدام المظلة، والإكثار من شرب السوائل، وتجنب إرهاق الجسد، واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة، يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

تحديث: تم تسجيل عدد (287) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى هذه اللحظة -نسأل الله لهم السلامة-. لحجاج بيت الله، عند توجهكم إلى مزدلفة، احرصوا على عدم إجهاد أنفسكم وأكثروا من شرب الماء. https://t.co/SQS4DlTua2 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2023

الأعراض الصامتة لضربة الشمس

وأحد الأعراض الصامتة لضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد وليس التعرق، وإذا ظهرت علامات الإجهاد الحراري على شخص ما، فإنه يحتاج إلى تبريده وإعطائه سوائل.

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ما أعراض ضربة الشمس الأخرى؟

عند الجلوس تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، قد تواجه “الإجهاد الحراري”، والذي يحدث نتيجة استجابة الجسم الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط.

وقد يؤدي هذا إلى المعاناة من الصداع والدوار والارتباك والشعور بالغثيان والتقلصات.

وفيما يلي الأعراض الخمسة الشديدة على الإصابة بضربة شمس:

-الشعور بالارتباك.

-عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

-الإصابة بنوبة.

-ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

-التنفس السريع أو غير المنتظم.