بخصوص العيد.. بيان مهم من سفارة المملكة في كندا

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أصدرت سفارة المملكة في كندا، اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا لجميع المواطنين بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك.

سفارة المملكة في كندا إجازة 6 أيام

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود إفادة المواطنين الكرام بأنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 من يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين 3 من يوليو.

عودة العمل بالسفارة يوم الثلاثاء القادم

وأضافت أن ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنها ستباشر مهامها يوم الثلاثاء 4 من يوليو 2023.

أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني متاحة للجميع

وأكدت في الوقت نفسه، أن أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني تستقبل اتصالاتكم الطارئة على مدار الساعة.

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