الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توجيه مهم من هيئة النقل أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة
بعد نزولهم من عرفات.. “الدفاع المدني” يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج
حقيقية أم مفتعلة؟.. عدسة “سرية” ترصد حقيقة تعامل قوات الأمن مع الحجاج (فيديو)
“بطاقة الحاج”.. مشروع رقمي يواكب التقنية في خدمة المملكة لضيوف الرحمن
الصحة: 287 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج
الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

بخصوص العيد.. بيان مهم من سفارة المملكة في كندا

بخصوص العيد.. بيان مهم من سفارة المملكة في كندا

بخصوص العيد.. بيان مهم من سفارة المملكة في كندا
٠٦:٠٧:٤١ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في كندا، اليوم الثلاثاء، بيانًا مهمًا لجميع المواطنين بخصوص إجازة عيد الأضحى المبارك.

سفارة المملكة في كندا إجازة 6 أيام

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود إفادة المواطنين الكرام بأنها ستغلق أبوابها اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 من يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين 3 من يوليو.

عودة العمل بالسفارة يوم الثلاثاء القادم

وأضافت أن ذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أنها ستباشر مهامها يوم الثلاثاء 4 من يوليو 2023.

أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني متاحة للجميع

وأكدت في الوقت نفسه، أن أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني تستقبل اتصالاتكم الطارئة على مدار الساعة.

اقرأ أيضًا:

بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة تعليقًا على مأساة الإسكندرية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إجازة عيد الأضحى بيان هام سفارة المملكة عيد الأضحى كندا

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية

جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء بسبب التقلبات المناخية

١٢:١١ ص، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢
تشمل الصقر الوكري والشاهين الجبلي.. هذه العقوبة تنتظرك عند الصيد دون ترخيص

تشمل الصقر الوكري والشاهين الجبلي.. هذه العقوبة تنتظرك عند الصيد دون ترخيص

١٠:٠٥ ص، الأثنين، ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

خطوات الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

٠٩:٠١ ص، الخميس، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق

٠٧:٥١ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *