بشرى لمن يعانون من العقم.. علاج “رخيص” يضاعف فرص الإنجاب

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توصلت دراسة علمية إلى أن علاجًا هرمونيًا زهيد الثمن يمكن أن يضاعف احتمالات الإنجاب للأزواج الذين يعانون من العقم غير المبرر.

وقارنت الدراسة، الأزواج الذين يحاولون الحمل بشكل طبيعي، حيث استخدمت الزوجة علاج البروجسترون المهبلي خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية.

وتوصلت إلى أنه من بين النساء اللواتي عولجن بالبروجسترون، أنجبت 11 من أصل 72 (15.3%) أطفالاً. في المقابل، أنجبت خمسة فقط من بين 71 من اللواتي لم يتلقين العلاج، (7.0%).

وعلى الرغم من أن معدل المواليد قد تضاعف مع العلاج، إلا أن الباحثين قالوا إن الأعداد الصغيرة في الدراسة تعني أنه يمكن أن يحدث عن طريق الصدفة.

لكنهم رأوا أنه إذا أظهرت تجربة أكبر نتائج مماثلة، فقد يفيد العلاج في النهاية العديد من الأشخاص المصابين بالعقم في جميع أنحاء العالم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

وقدمت الدكتورة كلوديا رابيربورت، الباحثة في جامعة كوين ماري في لندن، نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية للتكاثر البشري وعلم الأجنة (ESHRE) بالدنمارك.

تكلفة البروجسترون

جميع الأزواج الذين شملتهم الدراسة يعانون من عقم غير مبرر، وهو تشخيص يؤثر على حوالي ثلث الأزواج.

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قالت الدكتورة رابيربورت: “تكلفة البروجسترون ضئيلة مقارنة بتكلفة (الإخصاب في المختبر) وعلاجات الخصوبة الأخرى. كما أنه يحمل مخاطر سريرية أقل بكثير، وعبئًا جسديًا وعاطفيًا على الأزواج المعنيين”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى إجراء مزيد من البحث لإثبات هذه النتائج في مجموعة أكبر من الناس، لكن هذه التجربة تشير إلى علاج محتمل للأزواج الذين يعانون من خصوبة غير مبررة. نظرًا لسلامته وسعره المنخفض، فلا ضرر من تقديم هذا العلاج في الوقت الحالي”.

واستخدمت جميع النساء في الدراسة مجموعات اختبار التبويض للتخطيط للجماع لثلاث دورات شهرية. وحصلت نصف المشاركات على 400 ملج من البروجسترون عن طريق تحميلة مهبلية مرتين يومياً لمدة 14 يومًا.

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البروجسترون المهبلي

ويقول الخبراء إن البروجسترون المهبلي يستخدم بأمان لأكثر من 30 عامًا مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية جنبًا إلى جنب مع علاجات الخصوبة الأخرى مثل التلقيح الاصطناعي.

وتبلغ تكلفة العلاج لمدة ثلاثة أشهر أقل من 218 دولارًا.

والبروجسترون هو هرمون جنسي أنثوي يتضمن مجموعة متنوعة من الوظائف. بعد التبويض، يساعد البروجسترون في تحضير الرحم لزرع البويضة المخصبة، لذلك يمكن أن تساعد دفعة اصطناعية في هذه العملية.

ويتم بالفعل وصف علاجات البروجسترون لبعض النساء اللاتي يتلقين علاجًا لانقطاع الطمث. ويمكن أن يأتي في أشكال مختلفة، مثل الأقراص الفموية وكذلك الحبوب التي يمكن إدخالها عن طريق المهبل.