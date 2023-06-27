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الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

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الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة

الصحة: 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة
٠٦:١٩:٢٩ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة 3 نصائح للحجاج بعد خروجهم من عرفة إلى مزدلفة.

3 نصائح

وقالت الوزارة إنه يجب على الحجاج الالتزام بالخطوات التالية:

1- الإكثار من شرب السوائل.

2- تجنب إرهاق الجسد.

3-  التوقف عن المشي عند الشعور بالإرهاق.

الإجهاد الحراري

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل عدد (147) حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج، حتى اللحظة.

وقالت الوزارة في حسابها عبر موقع “تويتر”: “على جميع الحجاج الحرص على شرب المياه بكميات كبيرة، وتجنب إرهاق الجسد، وقت توجههم إلى مزدلفة”.

طرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

وحذرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام 1444هـ ارتفاعًا في درجات الحرارة، مما يشكل خطرًا على صحة ضيوف الرحمن.

وأكدت أن استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب إرهاق الجسد واتباع الإرشادات الصحية والسلوكيات السليمة يحمي الحجاج من الإصابة بضربات الشمس والاجهاد الحراري.

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