“الصحة”: تصعيد 397 حاجًا وحاجة من المرضى المنومين إلى عرفات

تواصل – واس:

أعلنت “الصحة” أن قافلة الصحة للحجاج المرضى المنومين من مستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وجدة تم تصعيدهم إلى مشعر عرفات.

تمكين الحجاج المرضى من الوقوف بعرفة

وأوضحت أن العملية تمت لتمكين هؤلاء الحجاج من الوقوف بعرفة وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وتحقيق أمنيتهم في أداء مناسك الحج.

تصعيد 397 حاجًا وحاجة إلى عرفات

وأضافت الوزارة أنه تم تصعيد 397 حاجاً وحاجة منهم 361 من مستشفيات مكة والمشاعر المقدسة و36 من المدينة، وجدة، والطائف.

وأكدت أن ذلك تم بالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر مسار أمني مخصص لإيصال القافلة إلى المكان المخصص في المشعر.

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وبينت أنها برفقتهم حتى عودتهم عند غروب شمس يوم عرفة وسط جهود أمنية عالية لتحقيق انسيابية حركة المرضى ومرافقيهم.

وأفادت أنها أعدت برنامجاً متكاملاً للقافلة منذ خروجها من المستشفيات وخلال وقوف الحجاج في مشعر عرفات، وحتى عودتهم بمتابعتهم طبيًا.

تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض

كما حصرت على تواجد الفريق الطبي المختص بكل مريض، وقياس علاماته الحيوية بشكل مستمر مع تقديم وجبات غذائية والدعم الروحي خلال رحلتهم.

تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى

ولفتت إلى أنها حرصت على تأمين جميع المستلزمات التي يحتاجها المرضى، وتنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج.

توفير ما يقارب 60 حافلة و20 سيارة إسعاف

وأكدت أنه تم توفير ما يقارب 60 حافلة و20 سيارة اسعاف و15 سيارة خدمات مساندة للتموين الطبي، مع سيارات مجهزة بجميع الأجهزة الطبية.

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وأشارت إلى أن قافلة الحجاج هي خدمة متميزة للمرضى المنومين من حجاج بيت الله الحرام؛ لمساعدتهم لأداء فريضة الحج.