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“إيجار”: إضافة حزم خدمات تدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة

“إيجار”: إضافة حزم خدمات تدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة

“إيجار”: إضافة حزم خدمات تدعم تحديد القيم الإيجارية المناسبة
٠٦:٠٤:١٨ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج “إيجار” عن أنه يعمل على إضافة حزم من الخدمات، التي سيكون لها دور فاعل في تحقيق شفافية أعلى في السوق العقارية.

وقال البرنامج إن هناك ما يتصل بتقييم السلوك الإيجاري للأطراف المتعاملة في القطاع، وتحديد القيم الإيجارية المناسبة.

العوامل المؤثرة

وأشار إلى أن الحزم ستعمل أيضًا على تقييم العناصر المرتبطة بالعملية الإيجارية من:

1- توافر الخدمات في الحي.

2- جودة الوحدات الإيجارية.

3- العوامل التي ستكون محددات مهمة في الطلب على الوحدات الإيجارية.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري، ويوثق مكونات العملية الإيجارية كافة، من عقود وتسوية وتعاملات مالية، وإجراءات تسلم وتسليم وغيرها.

إيجابيات التنظيم

وبين أن هذا التنظيم من شأنه أن يسهم في ما يلي:

1- التوازن بين العرض والطلب.

2-رفع مستوى الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري

وقال البرنامج إن ذلك يحقق الأسعار المناسبة للمتعاملين، حيث تخضع عمليات التسعير للوحدات الإيجارية السكنية أو التجارية لمستويات العرض والطلب في السوق العقارية.

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