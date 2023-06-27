فرصة العمر.. تعرف على أفضل الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج

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يوم عرفة هو أعظم أيام الله، وفيه يتنزل الله عز وجل ويباهي بعباده الملائكة، ومن أهم وأفضل أعمال يوم عرفة لغير الحاج، هو الصيام.

عن أبي قتادة رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده”.

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الدعاء والذكر من بعد العصر

ومن الُسنة الجلوس عصر يوم عرفة للدعاء، حيث يجلس العبد في المسجد أو في بيته أو في المكان الذي هو فيه، يدعو ويذكر الله، يتعرض لرحمة الله.

كما ينبغي للعبد أن يتعرض لرحمة الله -عز وجل- بكل وسيلة، حيث إن رحمة الله قريب من المحسنين.

ولأن هذا اليوم لا يمكن تداركه، إذ ينبغي أن يتفرغ الإنسان وينشغل بالذكر والدعاء وقراءة لقرآن وأن يدعو الله عز وجل بما ينفعه في الدنيا والآخرة.

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أفضل الأعمال في يوم عرفة لغير الحاج

1 – الصيام، وما له من فضل عظيم.

2 – التوبة إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي.

3- الدعاء من الأعمال المستحبة في يوم عرفة.

4 – الصدقة على عباد الله الفقراء والمحتاجين

5 – الصلاة في وقتها وفي جماعة والحرص على السنن والنوافل.

6- من أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفه، الإكثار من الذكر والاستغفار.

7- قراءة القرآن في يوم عرفة من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم مع التسبيح والتهليل والتكبير.