توضيح مهم من “هيئة النقل” بشأن استخدام “السكوتر الكهربائي” خلال الحج

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قالت الهيئة العامة للنقل إن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج 1444هـ مقتصر على منسوبي الجهات الحكومية وللحجاج عبر السكوترات المرخصة.

وأضافت الهيئة في “إنفوجراف” توضيحي، أنه يقتصر استخدام السكوتر الكهربائي في موسم حج 1444 هـ على ما يلي:

1- تنقلات منسوبي الجهات الحكومية المصرح لها من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام

2- تنقلات الحجاج عبر السكوترات المرخصة من الهيئة العامة للنقل والأمن العام

وأشارت إلى وجود 1000 سكوتر مخصص لخدمة ضيوف الرحمن وذلك بهدف تسهيل تنقلهم من منشاة الجمرات باتجاه الحرم في مسار محطة كدانة وحتى باب علي ابتداءً من الساعة 8:00 مساء يوم العيد.

الفئات المتوفرة

وتابعت: “فئات السكوترات المتوفرة هي ما يلي:

– رباعية العجلات.

– ثلاثية العجلات.

– ثنائية العجلات.

في وقت سابق، كشف الأمن العام عن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية.

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5 عقوبات

وأوضح الأمن العام أن كل من يتم ضبطه سيعاقب بما يلي:

1- السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر.

2- غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

3- المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

4- ترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة.

5- يمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وفي سياق متصل، بدأ الأمن العام تنفيذ خطط تفويج يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

يأتي هذا وسط متابعة أمنية مكثفة من قيادات أمن الحج، واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ.

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وزارة الصحة

من ناحية أخرى وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات ضرورية لتجنب نقل العدوى أثناء الحج.

وبحسب ما ذكرته الوزارة على حسابها في تويتر، يجب الالتزام بعدة خطوات كالآتي:

1-لا تنزع الكمامة أثناء العطس.

2- ابدأ بانتزاع الكمامة بعد العطس من أطرافها.

3- تخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم.

4- احرص على تعقيم يديك.

5- استبدلها بكمامة جديدة.

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