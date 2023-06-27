48 درجة.. مشعر عرفات يُسجل أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة

تواصل – واس:

كشف المركز الوطني للأرصاد أن مشعر “عرفات”، سجل اليوم أعلى درجة حرارة بالمشاعر المقدسة، حيث بلغت 48 ْم في الظل.

وأوضح أن المشاعر شهدت هبوب رياح حارة من شمالية إلى شمالية غربية سرعتها 34كم/س بمعدل رطوبة منخفض 14%.

ودعا المركز حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام الكامل بإرشادات الجهات المعنية خاصة الصحية، والحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حفاظًا على سلامتهم وراحتهم.

وتوقع المركز،أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.

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درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وفي وقت سابق، أوضح أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة، أعلاها 46 درجة في عرفات ومزدلفة، و45 في مكة المكرمة ومنى والمدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

وأما درجة الحرارة الصغرى فبين المركز أن مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة سجلت 35 درجة مئوية، بينما سجلت المدينة المنورة 25 درجة.

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

وفي وقت سابق، بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

استقرار حالة طقس خلال موسم الحج

وتوقع المركز، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.