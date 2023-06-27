الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الخارجية: المملكة تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين
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الخارجية: المملكة تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين

الخارجية: المملكة تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين

الخارجية: المملكة تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين
٠٥:٢٢:٢٨ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.

وعبرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعيًا لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.

كما تتطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدمًا في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الإفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

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مجموعة الـ 20 

وتمثل المجموعة نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم، و80% من التجارة وثلثي السكان في العالم.

والاتحاد الإفريقي هو تكتل سياسي إفريقي من 55 دولة يبلغ إجمالي الناتج المحلي فيها أكثر من تريليوني دولار، مما يضعه ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم. وجنوب إفريقيا هي العضو الوحيد في مجموعة العشرين من القارة.

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