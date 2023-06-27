بيان عاجل من سفارة المملكة في القاهرة تعليقًا على مأساة الإسكندرية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، بيانًا عاجلًا تعليقًا على حادث انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.

المملكة تعزي مصر في ضحايا حادث الإسكندرية

وأوضح في بيان لها نشرته على حسابها بـ “تويتر”، أن المملكة تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، جراء حادث الإسكندرية.

وأضافت أن المملكة تعزي الشقيقة مقر في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب انهيار مبنى سكني بمحافظة الإسكندرية أمس.

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المملكة تتضامن مع الحكومة والشعب المصري

وتعبر السفارة عن تضامن المملكة مع الحكومة والشعب المصري، في هذا الحادث المؤلم، معربة عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، والأمن والسلامة لمصر وشعبها.