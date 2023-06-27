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متى يبدأ وينتهي “التكبير المقيد”؟.. توضيح مهم
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متى يبدأ وينتهي “التكبير المقيد”؟.. توضيح مهم

متى يبدأ وينتهي “التكبير المقيد”؟.. توضيح مهم

متى يبدأ وينتهي “التكبير المقيد”؟.. توضيح مهم
٠٥:٢٢:٤٨ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يواصل حجاج بيت الله الحرام التكبير لتلبية النداء، قائلين: “لبيك الله لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك”.

ويبدأ التكبير المقيد في أيام الحج بعد صلاة فجر يوم عرفة وينتهي مع مغيب شمس آخر أيام التشريق (13 من ذي الحجة).

ومن صيغ التكبير ما يلي: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد”.

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عاجل.. وزير الحج والعمرة: مليون و845 ألفًا عدد الحجاج هذا العام (فيديو)

عدد الحجاج

أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج بلغ هذا العام مليون و845 ألفًا و45 شخصًا من أكثر من 150 دولة.

وقال الربيعة خلال مؤتمر صحفي، إن الحجاج أدوا مناسكهم بيسر وسهولة، راجيًا من الله تعالى أن ييسر لهم شعائرهم، وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفًا وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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التكبير التكبير المقيد المملكة حجاج بيت الله الحرام موسم الحج

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