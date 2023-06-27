ابتسامة الأطفال ترسم لوحة بديعة في مشهد الحج الأعظم

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ما أروعه من شعور أن تقف على جبل عرفات بين الحجاج ملبيًا، وما أجملها من رحلة حين تكون بصحبة أقرب الناس إلى القلوب.

من المظاهر التي تضفي أجواءً ومشاهد رائعة خلال موسم الحج، رؤية الأطفال الصغار وهم يؤدون المناسك بصحبة آبائهم وأمهاتم، والذين يرسمون لوحات الفرح البريئة بنسيج النقاء والصفاء والطهارة.

مشاركة الفرحة

ربما سقط التكليف عنهم شرعًا، لكنهم لم يحرموا من شرف الوقوف ملبين مهللين مكبرين، بينما يشاركون ذويهم فرحتهم بإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام.

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ابتسامة تكسو الوجوه، فتريح عن القلوب العناء والمشقة، ترسم لوحة جميلة متناغمة لوجوه بريئة لم تتلوث بعد بالذنوب، ولم تعرف بعد قسوة الكبار، ولا الجحود والنكران.

أينما وجدتهم راجلين وراكبين، أو محمولين على الأكتاف وعلى العربات الصغيرة لا تخطئك ابتسامتهم، التي يسر لها الناظرين، فالابتسامة هي اللغة التي توحد بين الناس مهما اختلفت ألسنتهم.

الكل يبتسم حتى ذلك الطفل الصغير في شهوره الأولى.. لا لشئ إلا أنه رأى والديه تعلوهم ابتسامة الرضى والتفاؤل بالقبول وإن خالجه التعب.

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