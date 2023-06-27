هاشتاق “يوم عرفه” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم أعتق رقابنا من النار”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “يوم عرفه” الترند في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم، مع تزايد أعداد التغريدات من جانب المغردين.

وهذا اليوم الذي يعد أفضل الأيام عند الله، له فضائل عديدة، ويمكنك الضغط ( هنا ) لمعرفة فضائله.

الإكثار من الدعاء

ويستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، وهو ما حرص عليه المغردون بالفعل، والذين بدأوا التدوين والتغريد في هذا الشأن.

وقالت مغردة: “اللهم لك الحمد كله و لك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي”.

وأضاف آخر قائلا: “اللهم أصلح لنا أمورنا، واكتب لنا من خفايا القدر أجملها، اللهم اجعل لنا نصيباً في سعة الأرزاق وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولّنا بسِعتك وعظيم فضلك،وارزقنا لذة الوصول بعد السعي، وحاو قلوبنا برحمتك يا رحيم فإنك على كل شيءٍ قدير”.

العتق من النار

وتابعت مغردة قائلة: “اللهُم اكتُبنا من عُتقائك من النار يارب لا تُخرجنا من اليوم إلا وقد غفرت ذنوبنا وفرجت همومنا وشفيت مريضنا وغفرت لميتنا وفتحت أبواب الرزق والسعادة والتوفيق لنا أجمعين وأجبت دعواتنا”.

وواصل مغرد قائلاً: “اللهم في يوم عرفه اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة، اللهم قدراً يشبه كرمك وفضلك، اللهم لا تردنا خائبين ولا تُعدنا محرومين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم لا تغيب شمس يوم عرفه إلا وقد جبرتنا واستجبت دعاءنا وغفرت لنا”.

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