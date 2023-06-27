أكبر تجمع بشري في العالم.. مشاهد مهيبة للحجاج في مشعر عرفات

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كالبنيان المرصوص وفي مشاهد مهيبة، تجمع حجاج بيت الله الحرام من شتى أصقاع الأرض اليوم على جبل عرفات.

صلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة في مشعر عرفات

وبعد ساعات من التضرع والابتهال والدعاء والتلبية، وفي جموع غفيرة أدى الحجيج صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة في مشعر عرفات.

كما شهد حجاج بيت الله من ضيوف “برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة”، خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد بمسجد نمرة، ونقلت لهم عبر أنظمة صوتية في مقر سكنهم بمشعر عرفات.

ثم صلى حجاج بيت الله من ضيوف البرنامج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مخيمهم، بعد أن استمعوا إلى الخطبة وسط أجواء من الطمأنينة والسكينة.

وحرص حجاج بيت الله الحرام على اقتناء المظلات الشمسية بألوانها المختلفة وصناعاتها المتنوعة وأحجامها لتوفير الوقاية من أشعة الشمس خلال وقوفهم بصعيد عرفات.

توزيع آلاف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام

وتؤكد الإرشادات الوقائية والتوعوية لوزارة الصحة لجموع الحجاج ضرورة استخدام المضلات للوقاية من ضربات الشمس.

في حين بادرت الكثير من الجهات إلى تقديم وتوزيع آلاف المضلات كهدايا لحجاج بيت الله الحرام.

217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس

وخصصت وزارة الصحة 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.

كما تم توفير عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وزودت جميع المرافق الصحية “المستشفيات والمراكز الصحية” بهذه المراوح.

كما نفذت “الصحة” عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.

الصحة تكثف رسائلها التوعوية والتثقيفية

وفي السياق ذاته، كثفت الصحة رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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