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نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يصل منى ليُشرف على راحة حجاج بيت الله
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نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يصل منى ليُشرف على راحة حجاج بيت الله

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يصل منى ليُشرف على راحة حجاج بيت الله

نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يصل منى ليُشرف على راحة حجاج بيت الله
٠٣:٥٣:٤٣ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى.

وذلك ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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أخبار السعودية خادم الحرمين خدمة الحجاج ضيوف الرحمن محمد بن سلمان منى ولي العهد يوم عرفة

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