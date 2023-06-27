نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يصل منى ليُشرف على راحة حجاج بيت الله

تواصل – واس:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصل ـ بحفظ الله ورعايته ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى منى.

وذلك ليشرف – حفظه الله – على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

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