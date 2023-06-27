فضل يوم عرفة.. صيامه يكفر عامين والدعاء فيه مستجاب

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يعد يوم عرفة، هو أفضل أيام العام، لما يتنزل فيه من رحمات الله تعالى على عباده في هذا اليوم، وهذا ليس قاصرًا على الحجيج الذين كتب الله لهم أداء الفريضة والوقوف على صعيد عرفة الطاهر، بل وعموم المسلمين.

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: “ما مِن يومٍ أكثر مِن أنْ يُعْتِقَ اللهُ فيه عبدًا مِن النارِ، مِن يومِ عرفة، وإنَّه ليدنو، ثم يُباهي بهم الملائكةَ، فيقول: ما أراد هؤلاء؟، اشهَدوا ملائكتي أني قد غفرتُ لهم”.

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما رئي الشيطان يومًا، هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ، منه في يوم عرفة. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما أري يوم بدر، قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل يزع (يسوي صفوف) الملائكة”.

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الدعاء مستجاب يوم عرفة

وفي يوم عرفة يكون الدعاء مستجابًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من يومٍ أكثر من أن يُعتق الله عز وجل فيه عبدًا من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يُباهي بهم الملائكة” رواه مسلم.

وفي الحديث عن النبي صلى الهم عليه وسلم: “أما وقوفك عشية عرفة، فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا، فيباهي بكم الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثًا غبرًا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ومغفرتي، فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل، أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورًا لكم، ولمن شفعتم له”.

استحباب صيام يوم عرفة

واتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة إلا للحاج، لما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه، قَال: “سُئِل رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: “يُكفّر السنة الماضية والباقية” رواه مسلم.

وأفضل الدعاء ما قاله النبيون عشيةَ يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: “أفضلُ ما قلتُ أنا والنبيون عشيةَ عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المُلك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.

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شرط الدعاء

لكن الشرط الأهم – كما يقول الشبخ بن عثيمين (رحمه الله) – أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب، مستحضرًا عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى، محسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: “وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان”.

وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاً القبلة، ولو كان الجبل خلف ظهره، وأن يكون رافعًا يديه.

ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز، المفتي السابق للمملكة (رحمه الله): “بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين، يتوجه الحاج إلى موقفه بعرفة، يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية، ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس”.