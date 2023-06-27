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كيف يدعو المسلم في يوم عرفة؟ “الخثلان” يُجيب
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كيف يدعو المسلم في يوم عرفة؟ “الخثلان” يُجيب

كيف يدعو المسلم في يوم عرفة؟ “الخثلان” يُجيب

كيف يدعو المسلم في يوم عرفة؟ “الخثلان” يُجيب
٠٣:٣٠:٣١ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أفضل ما يدعو به المسلم في يوم عرفة.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الأفضل للمسلم في يوم عرفة أن يدعو بما يحضره وينفعه من خيري الدنيا والآخرة.

العبرة في الدعاء هو حضور القلب

وأضاف أن العبرة في الدعاء هو حضور القلب، مع إظهار الفقر والمسكنة بين يدي الله عز وجل، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.

وبين أن الإنسان في يوم عرفة يخلو بربه ويدعو ويكثر ويلح على الله عز وجل، حيث يبدأ بتمجيد الله تعالى ثم يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما ينفعه في الدنيا والآخرة.

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ينبغي للمسلم أن يحرص على جوامع الدعاء

وأشار إلى أن هناك أدعية جوامع، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في مثل هذا اليوم المبارك، مثل؛

1 – يسال الله الجنة، ويستعيذ بالله من النار.

2 – “اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك”.

3 – “ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار”.

ونبه إلى أن أهم شيء هو الدعاء بالحاجات الخاصة، وأن يدعو العبد ربه بما يحتاجه هو منه، ولا يعلم تلك الحاجات إلا الله عز وجل.

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