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“الغذاء والدواء”: لسلامتك.. لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم في العيد
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“الغذاء والدواء”: لسلامتك.. لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم في العيد

“الغذاء والدواء”: لسلامتك.. لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم في العيد

“الغذاء والدواء”: لسلامتك.. لا تتجاوز هذا القدر من اللحوم في العيد
٠٣:٢٥:١٩ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمثل عيد الأضحى، فرصة لاجتماع الأسرة والأهل والأحباب على مائدة الطعام.

ويعد اللحم هو الوجبة الأساسية على موائد الطعام خلال عيد الأضحى، حيث تكثر ذبائح الأضاحي، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يتم توزيعها على الأقارب والفقراء.

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تحذير من هيئة الغذاء والدواء بخصوص اللحوم

70 جرامًا كحد أقصى

وفي هذا الإطار، قالت هيئة الغذاء والدواء، إن الكمية المناسبة للفرد من اللحوم يوميًا من 2-3 حصص بحد أقصى 30 جرامًا في الحصة الواحدة.

وأضافت عبر حسابها في موقع “تويتر”، أن الاستهلاك الأمثل للفرد من البروتين من 15 إلى 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية “2000 سعرة حرارية” التي تعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية من البروتين في اليوم.

وأشارت إلى أن المعدل المناسب بشكل عام يكون من 2 إلى 3 حصص، على أن تحتوي الحصة على 30 جرامًا، وبشكل عام لا يجب أن يتجاوز تناول الفرد من اللحوم يوميًّا عن 70 جرامًا.

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كيف يتم منع تهريب اللحوم عبر المنافذ؟

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