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“الحج”: اكتمال التصعيد إلى عرفة بـ 20 ألف حافلة و98% نسبة الالتزام بالتفويج
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“الحج”: اكتمال التصعيد إلى عرفة بـ 20 ألف حافلة و98% نسبة الالتزام بالتفويج

“الحج”: اكتمال التصعيد إلى عرفة بـ 20 ألف حافلة و98% نسبة الالتزام بالتفويج

“الحج”: اكتمال التصعيد إلى عرفة بـ 20 ألف حافلة و98% نسبة الالتزام بالتفويج
٠٣:٢٠:٠٦ م، الثلاثاء، ٩ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

 نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%

وأوضحت أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي، والتقليدي.

وأكدت الوزارة أنه تم استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

وأفادت أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدّى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك.

ونوهت إلى أنه ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

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التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم

وأشارت إلى أن هذا النجاح يأتي بسبب تضافر جهود منظومة النقل وكذلك شركات مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم، سائلة الله لهم القبول.

وتشترط الوزارة لنقل الحجاج عبر الحافلات، التقيد بالجدولة الزمنية، وضرورة توفير مرشد لكل حافلة.

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تنسيق مستمر مع غرفة متابعة نقل الحجاج

كما يتم ذلك عبر التنسيق المستمر مع غرفة متابعة نقل الحجاج، ليتم النقل وفق مسارات مخصصة لكل مركز، بهدف تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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النقل حجاج بيت الله عمليات التفويج مزدلفة مشعر عرفات مكة المكرمة موسم الحج وزارة الحج والعمرة يوم عرفة

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