تخفيضات العيد.. خصومات حصرية على السلع والمنتجات في 3 متاجر كبرى

تواصل – فريق التحرير:

تتنافس المتاجر الكبرى في هذه الأيام على طرح المنتجات والسلع الغذائية بأفضل الأسعار وذلك لجذب الزبائن.

وحرصت صحيفة “تواصل” على رصد أبرز تلك السلع والخصومات عليها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت قائمة السلع كالتالي:

أسواق العثيم

1- كريم دوف 250 مل بسعر 12.95 بدلًا من 21.95 ريال.

2- صبغة شعر باليت أنبوب بسعر 9.95 ريال

3- مزيل مكياج غارنيه مائي 400 مل بسعر 20.95 بدلًا من 34.95 ريال.

4- صابون دوف وردي 4×135 جم بسعر 18.95 بدلًا من 29.95 ريال.

5-مناديل بامبرز حساس 56 حبة + 1 مجانًا بسعر 21.95 بدلًا من 38.95 ريال.

6- كريم صانسيلك بزيت جوز الهند 275 مل بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال.

7- زيت شعر فازلين 300 مل بسعر 13.95 بدلًا من 16.95 ريال.

8- كريم كلير بالنعناع للرجال 275 مل بسعر 10.95 بدلًا من 20.95 ريال.

9- صبغة شعر لوريال اسبراي بني 75 مل بسعر 24.95 بدلًا من 37.95 ريال.

10- تضم عروض العثيم قناع وجه لوريال نضارة بشرة 50 مل بسعر 22.95 بدلًا من 36.95 ريال.

أسواق بنده

1- جبنة موزاريلا مبشورة يصل سعره إلى 46.95 ريال ، بينما سعره قبل العرض كان 93.90 ريال .

2- شيبس دوريتوس تورتيلا يصل سعره إلى 15.96 ريال ، بينما سعره قبل العرض كان 25.30 ريال .

3- يصل سعر دجاج ساديا “900 جم” إلى 54.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 74 ريال.

4- طحين فاخر كويتي “1 كيلو” يصل سعره إلى 10.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 17.85 ريال.

5- شبيهة قشطة المراعي يصل سعرها إلى 26.95 ريال، بينما سعرها قبل العرض كان 53.90 ريال.

6- مايونيز قودي يصل سعره إلى 44.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 67.50 ريال.

7- معجون طماطم يصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 15.95 ريال .

8- أرز مزة هندي بسمتي الراجحي يصل سعره إلى 59.95 ريال ، بينما سعره قبل العرض كان 81.95 ريال .

9- جبنة موزاريلا قالب حلواني يصل سعره إلى 34.95 ريال ، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال .

10- مرتديلا دجاج سادة بالزيتون حلواني أخوان يصل سعره إلى 46.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 59.9 ريال.

11- جبنة فيتا غنم فالبريسو يصل سعرها إلى 66.96 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 74.95 ريال.

12- جبنة مرحة مراد بيك يصل سعره إلى 39.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 99.95 ريال.

13 – جبن مملح خفيف دايت يصل سعرها إلى 24.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 32.95 ريال.

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هايبر لولو

1- تخفبض على راني شراب الفواكه، مانجو 1.5 لتر يصل سعره إلى 5.50 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 7 ريال.

2- تخفيض على شاي أحمد وشاي الفطور الإنجليزي، 100 كيس شاي يصل سعره إلى 15.80 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال.

3- تخفيض هائل على سن توب عصير برتقال نسبة عالية من فيتامين سي 125 مل يصل سعره إلى 15.50 ريال بينما سعره قبل العرض كان 17.25 ريال.

4- عرض على جبن رومي قديم يصل سعره إلى 38.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 54.95 ريال.

5- سعر جبنة تشيدر برتقالية أمريكية إلى 37.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 59.95 ريال.

6- سعر شامي صدر دجاج مدخن يصل إلى 49.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 79.95 ريال.

7- جبنة قريش يصل سعرها إلى 17.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 29.95 ريال.

8- جبن فيتا مصري مع الزيتون أو الفلفل أو دبل كريم مع الحبة السوداء يصل سعرها إلى 10.95 ريال، بينما يصل سعرها قبل العرض إلى 19.95 ريال.

9- زيتون كالاماتا كبير يصل سعره إلى 18.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 34.95 ريال.

10- متاح يصل سعر المادلين إلى إلى 9.95 ريال، بينما سعره قبل العرض كان 13.95 ريال.

11- كما متاح أيضاً كيك الفانيلا متوسط يصل سعرها إلى 23.95 ريال، بينما سعرها قبل العرض كان 34.95 ريال.

12- متواجد تخفيض على خبز فرنسي يصل سعره إلى 2.95 ريال، بينما سعرها قبل العرض كان 4.95 ريال.