خطيب عرفة: الشرع وضع ضمانات لحماية المجتمع من معاول الهدم والتخريب (فيديو)

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قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، إن الشرع وضع ضمانات للحيلولة دون تمزيق المجتمع من معاول الهدم والتخريب

وأضاف في خطبة عرفة التي ألقاها اليوم، في مسجد نمرة بمشعر عرفات:

“من هنا أقام الشرع الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاول الهدم والتخريب لتمزيق المجتمع..

وذلك بوضع سياج منيع يمنع من تصدع بنيانه، وتزعزع أركانه على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، بل والعالم أجمع”.

وتابع: “لهذا أمر الله المسلمين عند النزاع بالرجوع للكتاب والسنة”.

مستدلًا بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا” (النساء: 59).

#خطبة_عرفة | الشيخ بن سعيد: من هنا أقام الشرع الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون تأثير معاول الهدم والتخريب لتمزيق المجتمع بوضع سياج منيع يمنع من تصدع بنيانه، وتزعزع أركانه على مستوى الأسرة والمجتمع والوطن، بل والعالم أجمع. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/2kCB4U8vt1 — قناة السعودية (@saudiatv) June 27, 2023

خطورة تفرق الكلمة

وحذر الشيخ بن سعيد من خطورة تفرق الكلمة وما يترتب على ذلك من عواقب.

وقال، إنه متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات فسُفك الدم الحرام، واستُحل المال المعصوم..

وانتُهكت الحرمات، وصعُب على الأمة الرقي في حياتها وعسُر الالتزام بالطاعات.

واستشهد في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

وأشار إلى أمر الله للمسلمين عند النزاع بالرجوع للكتاب والسنة..

مستدلًا بقوله تعالى: “فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً”.

#خطبة_عرفة | الشيخ بن سعيد: ومتى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء والضغائن وتضادت الإرادات فسفك الدم الحرام، واُستحل المال المعصوم واُنتهكت الحرمات، وصعُب على الأمة الرقي في حياتها وعسُر الالتزام بالطاعات. #بسلام_آمنين pic.twitter.com/LtqbJaY7PP — قناة السعودية (@saudiatv) June 27, 2023

الانسياق وراء الإشاعات والأراجيف

ونبه إلى أن الشريعة نهت عن الانسياق وراء الإشاعات والأراجيف التي يُقصد منها تفريق الصف.

وقال: “ومن هنا يحذر المؤمنون من الحملات المغرضة بمختلف وسائلها وأساليبها الموجهة لتفريق الكلمة، وتأليب بعض المجتمع على بعضه.

كما جعل الله عددًا من الطاعات تؤدى بشكل جماعي كما في اجتماعكم اليوم على صعيد عرفات، ومثل اجتماعكم في صلاة الجمعة والجماعة”.