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أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين، الشيخ عبدالرحمن السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

ترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية

وأكد أنه بدعم كبير من القيادة الرشيدة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة عرفة بعدد 20 لغة عالمية وهي:

“الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية.

كم تم ترجمة خطبة عرفة إلى اللغات الروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية”.

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البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين”

وأوضح أنه تم البث من خلال منصة وتطبيق “منارة الحرمين” بسلاسة ونجاح ولله الحمد والمنة.

وبين أن المشروع يعكس جهود المملكة العربية السعودية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع.

وأكد أن ذلك تم عبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

ولفت إلى استمرار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاه تسخير أحدث التقنيات الحديثة.

ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين آليات منها استخدام الذكاء الاصطناعي، والمنتجات الإلكترونية التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزائرين.

إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين

يُذكر أن المشروع يأتي تحقيقًا لتطلعات المملكة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للمسلمين، وتقديم كافة الخدمات التي تعين الحاج والمعتمر والزائر على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.