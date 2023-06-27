قبل ساعات من الذبح.. أحدث أسعار الأضاحي في أسواق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الأضاحي في الوقت الحالي، ونظرًا لضيق الوقت فإن أسعارها ارتفعت قليلاً بالمقارنة بالأيام الماضية.

ويجب البحث عن الأسعار إلكترونيًا لتتمكن من تحديد الوجهة التي قد تذهب إليها، وحرصًا من صحيفة “تواصل” على توفير أفضل معلومات لمتابعيها

أسعار الأضاحي في “كارفور”

1- نعيمي أنثى حي من 40 إلى 42 كجم يساوي 1090 ريالاً.

2- بربري حي من 32 إلى 35 كجم يساوي 770 ريالاً.

3- نعيمي ذكر حي من 46 إلى 48 كجم يساوي 1940 ريالاً.

4- سعر تيس محلي من 32 إلى 35 كجم يساوي 850 ريالاً.

5- خروف سواكني حي من 42 إلى 44 كجم يساوي 1350 ريالاً .

الأسعار بحسب المناطق

أما الأسواق المحلية، فترصد “تواصل” أحدث الأسعار حتى اللحظة، لكنها تختلف حسب المنطقة صعودًا أو هبوطًا:

– الخروف الضأن الروماني 1080 ريالاً.

– اللامب سواكني سعره يبدأ من 1150 ريالاً.

– لحم الضأن الأسترالي يبدأ من 1200 ريال.

– الخروف البربري 855 ريالاً.

– الحمل الكبير بين الـ1700 و2000 ريال.

– الخروف المتوسط في حجمه يبدأ من 1400 ريال .

– الحمل الصغير يبدأ من 1200 ريال .

-العجول الصغيرة تبدأ من 1200 ريال.

– العجل البلدي يبدأ من 3800 ريال

– العجول الألمانية تبدأ من 4000 ريال.

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في سياق متصل، قد تتعرض المواشي والأغنام أثناء التربية لأمراض كثيرة، منها 5 أمراض شهيرة تصيب الثروة الحيوانية تحديدًا.

بعض المضادات الحيوية والتحصينات تكون ضرورية جدًا لتقوية مناعة الحيوان والصمود في وجه الأمراض الوبائية، وبعضها يكون ضارًا بل شديد الضرر.

من بين الهرمونات الضارة بشدة تلك المتعلقة بالنمو والتي يحقن بها الحيوان لزيادة نموه ووزنه في فترة قصيرة.

لحوم هذا الحيوان تحمل “سُمًا” وليس بروتينًا، ولذلك فإن ذبحه وتوزيع لحومه كأضحية أشبه بتوزيع المرض والموت على الناس.

اللحوم المهرمنة تسبب أضرارًا بالغة، فقد تسبب السرطان وأيضًا تسبب مشاكل كبيرة للشباب والإناث فيما يخص مراحل البلوغ والتخصيب.

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أولاً – حيوانات حُقنت بهرمونات نمو

لتجنب شراء أضحية تحمل هرمونات ضارة اتبع ما يلي:

1- الشراء من تاجر مواشي موثوق منه أو هناك سابق معرفة به شخصيًا أو أحد من المقربين منك، إذا تعذر ذلك اتبع باقي الخطوات.

2- بالنسبة للحيوانات التي تحصل على هرمونات النمو، فسيكون ذلك ملاحظًا على الحيوان بشدة من حيث الحجم.

3- يظهر بوضوح وجود فارق كبير بين الحيوان وبين سنه، فإذا كان عمر الحيوان صغيرًا نسبيًا وحجمه مبالغًا فيه، فبالتأكيد سيكون قد حصل على هرمونات نمو.

4- بالنسبة لإناث الماشية تحديدًا يظهر بوضوح عليها علامات الحصول على هرمونات النمو، إذ تظهر مدرات اللبن بشكل كبير ومبالغ فيه.

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ثانيًا – بالنسبة للحيوانات التي حصلت على مضادات حيوية مكثفة

هناك العديد من العلامات التي تظهر على الحيوان الذي تم علاجه من أمراض مختلفة منها ما يلي:

1- ستجد أولاً أن وبر الحيوان أو شعره متساقط بنسبة كبيرة وواضحة.

2- ستجد أن الحيوان يعاني من ضعف عام ويكاد يصلب توازنه في وضح النهار.

3- افحص الجلد جيدًا، فالحقن التي تأخذها الحيوانات كبيرة الحجم نسبيًا مقارنة بغيرها، لذا فإنها تترك أثرًا من الصعب محوه.

4- عين الحيوان مؤشر دائمًا على صحته وسلامته، فإذا كانت براقة لامعة والحيوان نشيط فهذا يعني بكل تأكيد سلامته وصحته.

نصائح عند الشراء

ويفضل أثناء الذهاب لشراء أضحية العيد، اصطحاب أحد الأطباء البيطريين؛ لأنهم سيكونون أكثر قدرة على تحديد صحة الحيوان.

كما يمكنك تجنب الوقوع ضحيةً للغش والخداع أثناء الشراء باتباع الخطوات المذكورة في هذا التقرير من هنا

أيضا يمكنك معرفة أكثر الأسواق التي يذهب إليها الراغبون في شراء الأضاحي باتباع الرابط التالي من هنا

كذلك يمكنك التفكير جيدًا في طريقة توزيع الأضحية بعد الشراء، بحيث تكفي أكبر عدد من المستفيدين وذلك باتباع الإرشادات التالية من هنا