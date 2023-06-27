وزير الصحة: الوضع الصحي للحجاج مطمئن و40 إصابة بالإجهاد الحراري

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، في تصريحات له من المشاعر المقدسة، إن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام، مطمئن.

40 حالة إصابة بالإجهاد الحراري

وأوضح لـ”الإخبارية”، أنه منذ صباح يوم عرفة بلغت الحالات التي تم التدخل فيها طبيًا لإنقاذ ضيوف الرحمن من الإجهاد الحراري، 40 حالة إصابة.

إجراء 46 عملية قلب مفتوح

وأكد أنه تم إجراء 46 عملية قلب مفتوح و770 عملية قسطرة قلبية، وتم نقل الكثير من الحجاج عن طريق ناقل المملكة الجوي.

تحذير صحي بشأن الأجواء في المشاعر المقدسة

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة تحذيرًا للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

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ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج

ونبّه المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطرًا على صحة الحجيج.

استخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل

وأوصت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.