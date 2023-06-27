في اللحظات الأخيرة.. 5 نصائح لشراء أضحية جيدة وتجنُّب الغش والخداع

تواصل – فريق التحرير:

في الساعات الأخيرة، تنشط حركة بيع الأضاحي في العديد من أسواق المملكة، غير أن الأسعار تكون أغلى بكثير.

استغلال التجار للوقت

بعض التجار يستغلون فرصة “الوقت” ويرفعون أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه، مع علمهم التام بأنه سيتم شراء تلك الأضاحي بأي ثمن.

ويمكن لمن يريد شراء أضحية، بذل المزيد من الجهد في البحث عنها عبر المتاجر الإلكترونية قبل النزول للأسواق، فمن الممكن أن يجد بعضها بأسعار مناسبة.

5 نصائح

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها إذا قررت النزول للأسواق:

1- لا ترض بأي أضحية ولا تنس الشروط الشرعية فيها ووجوب توافرها.

2- عليك أن تبحث عن أضحية مناسبة وإذا تعذر عليك الأمر فيمكن أن تكلف أحدًا بذلك.

3- اذهب إلى البائع بنفسك وتحدث معه وحاول أن تقنعه بشراء الأضحية بسعر مناسب قليلاً.

4- احذر من الغش في هذا الوقت تحديدًا لأن البائعين يتركون المواشي المريضة وغير الصالحة لتلك اللحظات.

5- اصطحب أحد المتخصصين معك ويفضل أن يكون على دراية كافية بشراء الأضاحي حتى لا تقع فريسة للمحتالين.

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في سياق متصل، أكمل فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، استعداداته لتهيئة وتشغيل مسلخي العكيشية الموسمي والمعيصم النموذجي، خلال موسم حج هذا العام.

بالإضافة إلى تهيئة حظائر الأغنام والتأكد من وفرتها وسلامتها وصلاحيتها لموسم الأضحية.

المسالخ جاهزة

وأوضح مدير الفرع ماجد الخليف جاهزية المسالخ في المنطقة، وذلك وفق أفضل المعايير الصحية، واستعدادها لاستقبال موسم الحج، واتخاذ جميع الإجراءات، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ ورفع جاهزية القصابين .

5 مسالخ في مكة

وأكد أنه تم تكثيف الرقابة في المسالخ وحظائر الأغنام، مشدداً على ضرورة اتِّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة.

وكذلك توفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.

ونوّه بأن الوزارة شغلت 5 مسالخ في العاصمة المقدسة لحج هذا العام، وهي:

1- مسلخ جنوب مكة (أ).

2- مسلخ جنوب مكة (ب).

3- مسلخ غرب مكة.

4- مسلخ العكيشية (الموسمي).

5- مسلخ المعيصم النموذجي.

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