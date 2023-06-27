46 في عرفات.. درجات الحرارة المسجلة في مكة والمشاعر المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة في يوم عرفة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة ومنى، وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة، أعلاها 46 درجة في عرفات ومزدلفة، و45 في مكة المكرمة ومنى والمدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

وأما درجة الحرارة الصغرى فبيّن المركز أن مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة سجلت 35 درجة مئوية، بينما سجلت المدينة المنورة 25 درجة.

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

وفي وقت سابق، بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

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استقرار حالة طقس خلال موسم الحج

وتوقع المركز، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.